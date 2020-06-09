مياه الشرب بمحافظات القناة: خطة لتحسين جودة المياه ومراقبتها

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إعداد خطة لتحسين جودة مياه الشرب المنتجة، مشيرا إلى دور منظومة الجودة فى مراقبة مياه الشرب ، المنتجة بدء من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المواطن، من خلال الرقابة المستمرة من معامل الشركة بالمحطات.





جاء ذلك خلال تفقده عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسرابيوم بمنطقة فايد بقطاع الإسماعيلية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة، لمتابعة عمليات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة المحطات والاطمئنان على انتظام الأعمال بها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.





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تضمنت الجولة زيارة محطة مياه هاويس سرابيوم، ومحطة المياه المرشحة بسرابيوم وكذلك محطة رفع صرف صحى سرابيوم.





وأكد، أهمية متابعة حالة المحطات، واتباع طرق التشغيل المثلى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الالتزام بالمعايير القياسية وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.