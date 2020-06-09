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حوادث

عرضه على النيابة.. سقوط الأب المتهم بقتل نجله أمام منزلهما بالمطرية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:59 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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كتب محمد صبرى
نجح ضباط مباحث القاهرة فى القبض على الأب المتهم بقتل نجله أثناء تشاجرهما أمام منزلهما فى شارع التوفيقية بحى المطرية.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الأب الهارب والسلاح المستخدم، وكشف ملابسات الجريمة، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

بدأ اكتشاف الجريمة عندما تلقى المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع التوفيقية بدائرة القسم، وسقوط قتيلا تم نقله الى مستشفى المطرية العام لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل عاطل ٢٠ سنة تشاجر مع أخرين أمام منزله وعندما تدخل والده ٤٦ سنة حلاق لفض المشاجرة نهره نجله فلم يشعر بنفسه إلا بعد طعنه بمطواة كانت بحوزته ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الجريمة، وسط ذهول الأهالى، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق وسماع شهود العيان على الحادث.
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