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أخبار العالم

حوار سياسي قريبا.. السفير الأمريكي: تزايد فرص وقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:41 م
ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
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شيماء مصطفى
رجح السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إمكانية التوصل لوقف إطلاق للنار في ليبيا، وسط تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا، مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان أن نورلاند اتفق مع رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح على ضرورة أن تكون المفوضية مستعدة، وأن يتم دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

وأكد نورلاند على مواصلة الولايات المتحدة شراكتها مع مفوضية الانتخابات، ليتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.
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