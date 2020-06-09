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اقتصاد

حماية المستهلك يوجه الضربات الاستباقية لمُستغلي أزمة كورونا بالفيوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:09 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح
قام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ب "الفيوم" اليوم بشن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة بعد ورود معلومات عن وجود كيانات ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين وكانت النتائج على النحو التالي :

اقرا ايضا ..حماية المستهلك: نعتزم إنشاء 7 أفرع للجهاز بالمحافظات خلال العام الجاري

نتائج حملة اليوم بفرع الفيوم:

تم  عمل محاولة شراء عن طريق احد اعضاء الحملة  اسفرت عن ضبط محل بيع مستلزمات طبيه  بدون ترخيص به  كمامات  وهاند جيل مطهر مجهول المصدر  وبدون فواتير  باحجام مختلفة   على النحو التالى:

- تم ضبط عدد  350   كمامة مجهول المصدر غير مدون عليها بيانات او علامات .

- تم ضبط 160  عبوة هاند جيل سعة العبوة  70 مل  مجهول المصدر.

- تم ضبط 75     عبوة هاند جيل سعة العبوة 500مل مجهول المصدر .

- تم ضبط 36    عبوة هاند جيل سعة العبوة 300 مل مجهول المصدر.

- تم ضبط 40    عبوة هاند جيل سعة العبوة 80 مل مجهول المصدر.

- تم ضبط 15 عبوة هاند جيل واحد لتر مجهول المصدر.

باجمالى  عدد 326 عبوة هاند جيل مطهر مجهوله المصدر على النحو المسطر اعلاه .

ونؤكد دائما أننا - جهاز حماية المستهلك - لن ندخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ويهيب السيد رئيس الجهاز بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية، كما يناشد سيادته السادة مقدمي السلع والخدمات وخاصة في مجال المستلزمات الطبية بضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

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