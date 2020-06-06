حماية المستهلك بالبحيرة يضبط عدة مخالفات بالأسواق

أزمة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية "مديرية الطب البيطري - مديرية التموين - مباحث التموين" بعد ورود معلومات وجمع التحريات اللازمة عن وجود كيانات ومنشآت تجارية ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين. شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة "البحيرة " اليوم حملات رقابية موسعة بنطاق المحافظة في ظلوذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية "مديرية الطب البيطري - مديرية التموين - مباحث التموين" بعد ورود معلومات وجمع التحريات اللازمة عن وجود كيانات ومنشآت تجارية ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين.





وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:





١-ضبط محل سوبر ماركت لعرضه أكياس سكر مجهوله المصدر

٢-ضبط محل جزاره لعرضه لحوم مكشوفة

٣-ضبط محل جزاره بدون ترخيص

٤-ضبط محل لب ومكسرات لعدم الإعلان عن الاسعار

٥-ضبط محل ادويه بيطريه لعرضه ادويه بيطريه منتهيه الصلاحيه ١٨ عبوه وعدد ١٩٩ عبوه ادويه مجهوله المصدر وبدون بيانات

٦-ضبط عدد ٧ محلات جزاره ذبح خارج المجازر وتبين ان اللحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي

٧-ضبط عدد ٤ محلات لحوم مكشوفة





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جهاز حماية المستهلك أنه لن يدخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. وأكدأنه لن يدخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.



