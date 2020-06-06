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اقتصاد

حماية المستهلك بالبحيرة يضبط عدة مخالفات بالأسواق

السبت 06/يونيو/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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محمد صبيح
شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة "البحيرة " اليوم حملات رقابية موسعة بنطاق المحافظة في ظل أزمة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية "مديرية الطب البيطري - مديرية التموين - مباحث التموين" بعد ورود معلومات وجمع التحريات اللازمة عن وجود كيانات ومنشآت تجارية ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

١-ضبط محل سوبر ماركت لعرضه أكياس سكر مجهوله المصدر
٢-ضبط محل جزاره لعرضه لحوم مكشوفة
٣-ضبط محل جزاره بدون ترخيص
٤-ضبط محل لب ومكسرات لعدم الإعلان عن الاسعار
٥-ضبط محل ادويه بيطريه لعرضه ادويه بيطريه منتهيه الصلاحيه ١٨ عبوه وعدد ١٩٩ عبوه ادويه مجهوله المصدر وبدون بيانات
٦-ضبط عدد ٧ محلات جزاره ذبح خارج المجازر وتبين ان اللحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي
٧-ضبط عدد ٤ محلات لحوم مكشوفة


وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لن يدخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأهاب رئيس الجهاز اللواء دكتور راضي عبد المعطي بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما ناشد مقدمي السلع والخدمات وخاصة في مجال المستلزمات الطبية بضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار خاصة في ظل الظروف الراهنة.
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