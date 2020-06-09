السعودية.. 3288 إصابة جديدة و37 وفاة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، عن حدوث ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لـ العربية، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 108571 حالة.
وقالت الوزارة السعودية إن عدد الحالات التي تعافت تماما من أعراض كوفيد-19 بلغ 76339 حالة بعد تسجيل 1815 حالات شفاء جديدة.
وأكدت وزارة الصحة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 783 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632.