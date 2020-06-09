السعودية.. 3288 إصابة جديدة و37 وفاة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم، الثلاثاء، عن حدوث ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ العربية، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 108571 حالة.









وقالت الوزارة السعودية إن عدد الحالات التي تعافت تماما من أعراض كوفيد-19 بلغ 76339 حالة بعد تسجيل 1815 حالات شفاء جديدة.





وأكدت وزارة الصحة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 783 حالة وفاة.



