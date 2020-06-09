بصحبة قطها .. ندى بسيوني تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

ظهرت ندى بسيوني بصحبة قطها الأبيض، ترتدى فستانا أزرق، واعتمدت تسريحة شعرها الأشقر بطريقة أنيقة والذي اعتادت الظهور به دائما.





واعتمدت ندى على مكياج باللون الهادئ الذى أبرز جمالها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.







العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.









