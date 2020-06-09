من يويو لكورونا.. أغرب أسماء السيارات

فالشعب المصري يمتع بروح الدعابة والسخرية، ويفضل وضع «التاتش» الخاص به في كل كبيرة وصغيرة. اعتاد المصريون على إطلاق أغرب الألقاب على سياراتهم، مستعينين بأسماء غريبة وجديدة خارجة عن المألوف نظرًا لمميزات كل منها،





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أغرب أسماء السيارات بداية من كورونا مرورا بالقردة حتى يويو.





1-القردة





في أوائل عام 1959 تم تجميع السيارة فيات 1100، وهى تعتبر أول سيارة تم تجميعها في مصر، وبعد ظهورها في شوارع القاهرة جنبا إلى جنب مع السيارات الفارهة للأمراء والملوك لم يتقبلها الشعب المصري لصغر حجمها.





ولكن بعد مرور سنوات قليلة حققت السيارة فيات 1100 انتشارًا واسعًا، وأصبحت تغطي جميع شوارع مصر، واستمرت في الظهور حتى عام 1971، حتى ظهرت نسخة معدلة منها تسمى 1100R، لكنها لم تلق نفس النجاح الذي حققته 1100 أطلق عليها المصريون السيارة القردة لصغر حجمها.





2-يويو

وهى سيارة كهربائية تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء، تأتى السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوجراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومتر في الساعة.





وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة، مع

بعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية، ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في الأسواق بحلول نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.





3-كورونا

أنتجت شركة تويوتا سيارة تدعى كورونا، ما بين عامي 1957 و2001 ، وتعنى كورونا باللاتينية التاج، وقد كان لدى تويوتا سيارة “كراون” (التاج) قبل تقديم وطرح طرازها الكورونا، و استمرت الشركة خلال 44 عاما في انتاج «تويوتا كورونا»، وحظيت بما يصل إلى 10 أجيال، وقد أُجري على المركبة العديد من التغييرات حتى عام 2001.





ويمكن الإشارة إلى أن «كورونا» كانت في عدة صورة من بينها طراز مركبات كوبيه ذات بابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وغيرها، كما أنه عند الحديث عن المحركات، فقد تضمنت كل شيء، بدءًا من 1.5 لتر إلى 2.4 لتر، وكانت هناك سيارات «كورونا» بمحرك ديزل، فضلًا عن أنه تم إنتاج السيارة بنظامي الدفع الشهيرين RWD وFWD في مراحل مختلفة من عمرها.





4-شيري

زودت سيارات شيري اريزو 5 موديل 2020 الفئة الأولى «مانيوال» بمواصفات قياسية من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وشملت جنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.





واحتوت شيري اريزو 5 الفئة الثانية «Baseline» على ناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك، مزودة بالمواصفات الأساسية والتي من أبرزها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.





5-باتمان