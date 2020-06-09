«معاك في الغربة».. مبادرة يطلقها حزب «المصريين الأحرار» لخدمة المصريين بالخليج

اطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مبادرة بعنوان « معاك في الغربة» لخدمة ابناء الجالية المصرية بدول الخليج العربي لحل مشاكل المواطنين.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل - رئيس حزب المصريين الأحرار، وبأشراف أمانة الحزب لشؤون المصريين بقطاع الخليج العربي بأشراف أحمد علي حسن، وتهدف دعم مساندة جهود الدولة لخدمة ابناء مصر بالخارج، واستمرار لجهود الحزب التي بدات منذ عام2015 في خدمة ابناء مصر بالخليج .
وكان حزب «المصريين الأحرار» أطلق مبادرات عده لخدمة المواطنين منها مبادرة شباب فينا الخير ومصر معاك لخدمات الجالية المصرية بالخارج، للتواصل مع الجهات المختصة وتوفير رحلات استثنائية للعالقين وخدمات لكافة احتياجات المواطنين المصريين بدول الخليج والخارج.