إعلان موعد تحصيل الزيادة فى أسعار الكهرباء .. فيديو

وأضاف سيد على خلال تقديمه برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المواطن الذى يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات فى الشهر لن يحصل على دعم من الدولة.

وأضاف سيد على خلال تقديمه برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المواطن الذى يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات فى الشهر لن يحصل على دعم من الدولة.

وأكد سيد على أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، استعرض خلال المؤتمر اليوم، أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء عام 2020، مضيفا أنه سيتم زيادة نسبة أسعار الكهرباء بالمنازل إلى 19.1%.





وأعلن عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021؛ والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم، لافتًا إلى أنه تم تحريك الأسعار للشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ٣٨ قرشا بدلا من 30 قرشا، بينما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ٤٨ قرشا بدلا من 40 قرشا.





وأضاف أنه تم تحريك الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا بدلا من 50 قرشا، بينما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ٩٦ قرشا بدلا من 82 قرشا.





وتابع أنه تم تحريك الأسعار فى الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات إلى ١١٨ قرشا بدلا من 100قرشا، وبدءا من من651 إلى ألف كليو وات سيتم الرفع الدعم وهذا يمثل ٢% من قيمة الفواتير.



