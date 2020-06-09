يالهوى عالعسل.. مصطفى خاطر يشيد بطفل يقلده على انستجرام.. فيديو

شارك الفنان مصطفي خاطر فيديو جديد لأحد متابعينه من الاطفال وهو يقلده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وكتب مصطفي خاطر معلقًا على الفيديو :"يالهوى عالعسل علشان خاطر مصطفي خاطر "





وتلقي العديد من التفاعل من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتي :





ده سكككر ربنا يحميه





ياختشى جميل ماشاء الله





عسول اوووى





يذكر ان اخر اعمال مصطفي خاطر هو مسلسل "عمرودياب" لرمضان الماضى





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.