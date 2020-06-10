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مرأة

محلول سريع لـ علاج فطريات القدم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:30 ص
علاج فطريات القدم
علاج فطريات القدم
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رشا عوني
يعاني البعض من فطريات القدم و الأظافر والتي تسبب رائحة كريهة بالقدم ، وتتراكم تحت الأظافر ، وهي عدوى فطرية شائعة بين الكثير خاصة الذين يرتدون الحذاء لساعات طويلة على مدار اليوم .

يمكن علاج فطريات القدم بطرق طبيعية في المنزل والاستمرار عليها لأيام متواصلة حتى يتم القضاء على فطريات القدم ، إليك طريقة سريعة وفعالة لـ علاج فطريات القدم نصح بها موقع glowpink.. 

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المكونات  
ماء ساخن
ملح انجليزي
خل التفاح 

الطريقة 
في وعاء كبير ضيفي الماء الساخن وضيفي له كمية مناسبة من خل التفاح مع الملح الانجليزي واخلطيهم
يتم وضع القدمين في هذا المحلول لمدة 30 دقيقة بشكل يومي حتى تلاحظ تحسن في علاج فطريات القدم . 
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