محلول سريع لـ علاج فطريات القدم





يمكن علاج فطريات القدم بطرق طبيعية في المنزل والاستمرار عليها لأيام متواصلة حتى يتم القضاء على فطريات القدم ، إليك طريقة سريعة وفعالة لـ علاج فطريات القدم نصح بها موقع glowpink..





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المكونات

ماء ساخن

ملح انجليزي

خل التفاح





الطريقة

في وعاء كبير ضيفي الماء الساخن وضيفي له كمية مناسبة من خل التفاح مع الملح الانجليزي واخلطيهم

يتم وضع القدمين في هذا المحلول لمدة 30 دقيقة بشكل يومي حتى تلاحظ تحسن في علاج فطريات القدم .