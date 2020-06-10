فساتين مبهجة وأنيقة.. 10 إطلالات لـ ياسمين صبري بعد زواجها

بعد أيام قليلة على زواج النجمة ياسمين صبري و رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، امتلأ حساب ياسمين صبري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بالعديد من الصور الحديثة لها وبرفقة زوجها .

أطلت ياسمين صبري على أنستجرام خلال الأسابيع الماضية بعد زواجها، بالعديد من الإطلالات الأنيقة والمميزة التي جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عدة صور لها لتشارك جمهورها لحظات جديدة في حياتها .





كانت أول إطلالة لياسمين صبري بعد زواجها في رمضان ، في برنامج رامز مجنون رسمي ، حيث اختارت لوك كاجوال اعتمد على الجينز والتي شيرت الأسود ، وكانت حلقة ياسمين صبري من أنجح حلقات البرنامج .





وبعد أيام قليلة ظهرت ياسمين صبري بفستان مشجر مبهج ، خلال استضافة "البرونس ملك الكبدة " لإقامة عزومة في منزل ياسمين وأبو هشيمة للأصدقاء المقربين، وانتشرت صور الثنائي مع "البرنس" .





ثم بدأت ياسمين صبري في نشر صور جديدة لها، حيث تألقت بفساتين أنيقة ومختلفة، منها المشجر والقصير والطويل ، وصورة أخرة بفستان مشجر بالورود الحمراء وهي على متن طائرة .





يبدو أن الفساتين المشجرة من الاستايلات المقربة لقلب ياسمين صبري، فقد اعتمدت عليها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وبألوان زاهية مبهجة منحتها إطلالات أنثوية مميزة .