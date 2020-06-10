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رياضة

أخبار الرياضة| كورونا يضرب اتحاد الكرة.. خطة فايلر لعودة الفريق للتدريبات.. مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلي بالدوري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:58 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.


أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن هناك اجتماعات دورية مع المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر بهدف الترتيب للمرحلة المقبلة وعودة التدريبات.

ضرب فيروس كورونا مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة وتعرض العديد من موظفى الجبلاية فى إدارة الحسابات والسكرتارية إلى الإصابة.

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه خلال الاجتماع مع رؤساء الأندية، وافق نادي الزمالك على التتويج بلقب الدورى المصري وإلغاء المسابقة.

كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، حقيقة خروج عبد الله السعيد، لاعب نادى بيراميدز، من نادى الـ ١٠٠ فى الأهداف حال صدور قرار حكومى بإلغاء الدورى الممتاز.

فيفا يصدر تعليمات طبية صارمة لاتحاد الكرة لمواجهة جائحة كورونا
تلقى اتحاد الكرة تعليمات صارمة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا خاصة باللاعبين وكافة عناصر المنظومة الرياضية من اجل مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن إجراء انتخابات مجلس ادارة الجبلاية القادم وفقا للقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام للاءحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.


أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم الأربعاء عن ملامح قميصه الجديد.

طالب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي السعودي، إدارة ناديه بسرعة حسم التعاقد مع لاعب أجنبي، يلعب متوسطَ قلب دفاع، بحسب صحيفة "الرياضية".
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