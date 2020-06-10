أستاذ صدر يكشف نسبة إصابتك بدرجة كبيرة بكورونا ووقت الذهاب للمستشفي

قال الدكتور محمد صدقي أستاذ و رئيس قسم الصدر بـ جامعة الأزهر ، إنه في حالة ظهور أعراض نهجان وضيق تنفس عند شخص مسن، لابد من التوجه فورا لأقرب مستشفي، لعمل إشاعة مقطعية.





وأضاف الدكتور محمد صدقي خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن معظم الحالات في الوقت الحالي تتواصل مع الطبيب عبر الهاتف، بمجرد أن يطلع على الإشاعة المقطعية، والاستماع للأعراض.





وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر إلى أن أكثر المعرضين لمضاعفات قصوى وعليهم التوجه للمستشفي في حالات ظهور الأعراض، هم أصحاب أمراض الرئة والقلب ، والمشاكل التنفسية ، وأصحاب مشاكل الكلى .





وأكد صدقي أن أولى خطوات العلاج الصحيح لـ كورونا ، هو المتابعة الجيدة للحالة، خاصة الحالات المسنة وصحابة الأمراض المعدية.



