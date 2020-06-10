AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منصة الفيلم الفلسطيني.. عرض فيلم المر والرمان على الإنترنت لمدة أسبوع

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:02 م
المر والرمان
المر والرمان
Advertisements
محمد نبيـل
أعلنت منصة الفيلم الفلسطيني عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن عرض فيلم جديد لمدة اسبوع، وهو النهج الذي اتخذته منذ العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وينطلق مساء اليوم فيلم "المر والرمان" للمخرجة نجوى نجار، وهو دراما تدور في 95 دقيقة من بطولة ياسمين المصري، هيام عباس، علي سليمان، منال عوض، يوسف أبو وردة.


ويتعرض الفيلم لصراع داخلي ينتاب الزوجة (قمر) بعد أن يبتعد عنها زوجها بسبب اعتقاله في السجون الإسرائيلية، مما يضطرها إلى ترك هوايتها الوحيدة الرقص، وبضغط من أسرة الزوج، لزمت (قمر) المنزل وقامت بأعباء العمل الزراعي، ولكن يعود الصراع بداخلها مرة أخرى.

وتتوالى الأحداث حتى تقرر العودة إلى التدريب مع فرقة الرقص مجددا، وتنشأ بينها وبين مدرس الرقص (قيس) علاقة عاطفية خلال تدريبها. وتستمر الأحداث التي لم تكن في الحسبان.


المخرجة الفلسطينية قدمت أخر أفلامها "بين الجنة والأرض " بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية في عرضه العالمي الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 100 وش.. نيللى كريم مصاصة دماء فى فيلم جديد.. وتعلق: الجمهور هيقول عليّا مجنونة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

رسميا .. كريم عبد العزيز بطل الجزء الثانى من مسلسل الاختيار

وساوس.. أول مسلسل سعودي يعرض علي منصة نتفليكس.. تفاصيل

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

بصورة نادرة.. ابنة رجاء الجداوى تدعو لوالدتها وتحذر هؤلاء

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يحقق فى مخالفات قناتي الحدث اليوم وبانوراما

4 توجيهات من الرئيسي السيسي لـ مواجهة كورونا.. تعرف عليها

رغم كورونا.. مصطفى محمد نجم الزمالك يحتفل بزواجه

أخصائي أمراض صدرية: 85 % من مصابي كورونا يتماثلون للشفاء بأدوية بسيطة.. ولا يوجد عودة للمتعافين منه

عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس.. فيديو

13 شرطا للحصول على رخصة فتح منفذ تمويني.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة و يحمي من الأنفلونزا.. 10 فوائد مذهلة لـ الزنك

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة راندا رياض في عقد قرانها على محمد الشرنوبي

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور