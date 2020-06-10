منصة الفيلم الفلسطيني.. عرض فيلم المر والرمان على الإنترنت لمدة أسبوع

أعلنت منصة الفيلم الفلسطيني عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن عرض فيلم جديد لمدة اسبوع، وهو النهج الذي اتخذته منذ العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وينطلق مساء اليوم فيلم "المر والرمان" للمخرجة نجوى نجار، وهو دراما تدور في 95 دقيقة من بطولة ياسمين المصري، هيام عباس، علي سليمان، منال عوض، يوسف أبو وردة.

ويتعرض الفيلم لصراع داخلي ينتاب الزوجة (قمر) بعد أن يبتعد عنها زوجها بسبب اعتقاله في السجون الإسرائيلية، مما يضطرها إلى ترك هوايتها الوحيدة الرقص، وبضغط من أسرة الزوج، لزمت (قمر) المنزل وقامت بأعباء العمل الزراعي، ولكن يعود الصراع بداخلها مرة أخرى.



وتتوالى الأحداث حتى تقرر العودة إلى التدريب مع فرقة الرقص مجددا، وتنشأ بينها وبين مدرس الرقص (قيس) علاقة عاطفية خلال تدريبها. وتستمر الأحداث التي لم تكن في الحسبان.





المخرجة الفلسطينية قدمت أخر أفلامها "بين الجنة والأرض " بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية في عرضه العالمي الأول.