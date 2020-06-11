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أخبار البلد

الحكومة: استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:39 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود مطاوع
قال أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ان لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي واستعرضت فيه الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا .  


وقال أن للجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتي الساعة 4 صباحا، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.

وأضاف أنه تقرر مد ساعة للمحال التجارية وينتهي العمل 6 مساء ، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية.

وأشار إلى أنه تقرر السماح للنوادي بالبدء باستلام الاشتراكات ورفع كفاءات المباني في هذه النوادي، كما ناقشت اللجنة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الاقل إصابة.

وأضاف أن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات حتي نهاية الشهر الحالي ، لافتا لابد من اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار وزير الاعلام، أن لجنة أزمة كورونا  كان دائما هدفها هو الحفاظ على صحة المواطنين مع استمرار عجلة الاقتصاد.
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