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أخبار البلد

تخفيف الحظر وفتح المساجد ..9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:05 م
اسامة هيكل وزير الاعلام
اسامة هيكل وزير الاعلام
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محمود مطاوع
قال اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ان لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا .  

وقال ان اللجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتي الساعة 4 صباحا اعتبارا من يوم الاحد المقبل، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.

وأضاف انه تقرر مد ساعة للمحال التجارية وينتهي العمل 6 مساء ، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية 
.
واشار إلى أنه تقرر السماح للنوادي بالبدء باستلام الاشتراكات من الأعضاء اعتبارا من 15 يونيو ورفع كفاءات المباني في هذه النوادي ، كما ناقشت اللجنة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الاقل إصابة وطبقا للموقف الصحي.

كما أكد  وزير الدولة للإعلام، أنه تقرر بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل اصابة اعتبارا من أول يوليو.

وأضاف هيكل انه سيتم عقد امتحانات الثانوية العام في موعدها المحدد لها 21 يونيو الجاري مع وضع كافة الاجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس والمحافظة على الطلاب، لافتا أن اللجنة قررت استمرار غلق والمنتزهات والشواطئ العامة حتي نهاية الشهر الخالي ،مع اتباع الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وأشار وزير الاعلام، إلى أن لجنة أزمة كورونا  كان دائما هدفها هو الحفاظ على صحة المواطنين مع استمرار عجلة الاقتصاد .
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