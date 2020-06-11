بعد كورونا فيروس لـ محمد رمضان.. تعرف على أبرز الأغاني في زمن الكورونا





كورونا فيروس لـ محمد رمضان





حقق فيديو كليب أغنية "كورونا فيروس" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا بعد يوم واحد من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب"، كما تصدر التريند "رقم 3" بمليون مشاهدة.

يعد "كورونا فيروس" هو الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا.





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قهوة الماضي لـ إليسا





طرحت الفنانة إليسا أغنية جديدة بعنوان "قهوة الماضي" عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي.

تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".





كتب التاريخ لـ ياسمين علي





طرحت الفنانة ياسمين علي، أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، وذلك دعمًا لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا.

تقول كلمات الأغنية: "كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش".





شروط لـ نداء شرارة





طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الخليجية الجديدة التي تحمل اسم "شروط"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجه سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".





"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.





خليك بالبيت لـ أماني السويسي​





قررت المطربة ​أماني السويسي​ طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خليك بالبيت"، وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب والتى تقدمها بسبب الأزمة التى تعم العالم حاليا، وهى انتشار فيروس كورونا المستجد.

أغنية "خليك بالبيت" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج فادي حداد.





هنعيش مع بعض لـ أنغام





طرحت الفنانة أنغام، أغنية بعنوان "هنعيش مع بعض"، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".

تقول كلمات الأغنية :"اوقات بتفرق ما بينا المسافات .. وبنبعد عن بعضينا ساعات .. توحشنا قعدتنا واجمل حكايات .. وساعات دنيتنا بتتغير في يومين .. ونحس ف وقت اننا مالي .. مين عارف بكرة فيه ايه ولا الخير فين .. وعشان قلبنا بيخاف على حبايبنا راضين بالبعد".

أيام هتعدي ونرجع لحياتنا .. ونعيش مع بعض ..يا سلام .. لمل هترجع بينا الايام .. ونفتح عينا نلاقي قوام ..بادينا عدينا كل ده بسلام .. وأكيد هتجمع بينا كتير مواعيد .. والشمس هتيجي ببكرة جديد .. يجمعنا ويقرب كل اللي بعيد".





مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة " مش قد الهوى " من خلال قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه ..ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال ..وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة ..وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد".

وكانت شيرين حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة من خلال نشر تغريدة توضح أنها تسجل أغنية من أحب الأغنيات إلى قلبها.





بنعدي لـ حسين الجسمي

تداول رواد السوشيال ميديا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أغنية جديدة تحمل اسم "بنعدي" للفنان الاماراتى حسين الجسمى.

وأهدي الفنان حسين الجسمى، هذه الأغنية هدية من شعب الامارات إلى جميع دول الخليج يطمئن فيها الجميع بأن أزمة كورونا هى فترة وستزول ويجب على الجميع التعاون لنجتاز هذه الأزمة دون خسائر.

مش هعيش لـ كارول سماحة

طرحت كارول سماحة فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "مش هعيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

وتقول كلماتها :" مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان .. الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.

جنة تكفينا لـ محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي فيديو كليب أغنية "جنة تكفينا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على عبر موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا .. فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين .. معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

أغنية "جنة تكفينا" كلمات يمني العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وميكس & ماستر خالد سند.





أزمة وهتعدي لـ أحمد سعد

طرح المطرب أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم.

وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورنا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالاجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.

ووجه رسالة من خلال الأغنية للناس اننا لازم نخاف علي نفسنا ونفضل في بيوتنا لكن دون أن يصيبنا الذعر.

من جهة أخرى، يستعد "سعد" لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والتي تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبدالعظيم خلاف ومحمود الباز.

ابطال بلدنا لـ جنات ومحمد عدوية

طرح كل من الفنانة جنات ومحمد عدوية، كليب اغنية " ابطال بلدنا" من غناء الفنانة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.

وتضمن كليب الأغنية عددا من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج المخرج اكرم فاروق.



