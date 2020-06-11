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فن

ميعادنا بكرة.. آمال ماهر تروج لحفلها بالأهرامات

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة

روجت الفنانة أمال ماهر لحفلها المقام غدا من الأهرامات ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: " ميعادنا بكرة.. جاهزين؟".


ويتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.


ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.


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يذكر أن طرحت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".


أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أشهر الأغاني الخاصة بها.
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