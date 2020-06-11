مدير خدمات نقل الدم بالصحة: نقل بلازما المتعافين لا تزال فى مرحلة التجربة

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة ، إن تجربة نقل بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا لا تزال فى مرحلة التجربة ولم يتم اعتمادها رسميًا من الصحة العالمية حتى الآن.





وأضاف سراج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الدولة تعمل على دراسة استخدام بلازما دم المتعافين منذ فبراير الماضي.





وأشار إلى أنهم أجروا دراسة على مدار شهر كامل تتضمن بروتوكولات، أن بدء تجارب استخدام بلازما دم المتعافين فى مصر تزامنت مع الولايات المتحدة الأمريكية.





مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أنه لا تزال نتائج شفاء المصابين من بلازما دم المتعافين غير مضمونة فى حالات محدودة. ولفت





وأوضح إيهاب سراج الدين ، أنه يطالب المواطنين بالتبرع ببلازما الدم، مؤكدًا أن التبرع بها يكون اختياري، لن يتم إجبار متعافى على التبرع.