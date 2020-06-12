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إبراهيم حجازي: الرياضة أفضل وسيلة تربوية وهي الوقاية والعلاج.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:01 ص
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إن وضع الرياضة المصرية محزن، موضحًا " الجميع اختزل الرياضة على أنها كرة .. واحنا اختزلتها في الأهلي والزمالك فقط".

وأضاف إبراهيم حجازي خلال حواره على قناة تن تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الرياضة هي الممارسة، للحصول على صحة جيدة، وليست تشجيع و مشاهدة كما يعتقد البعض.

وأشار  إلى أن الرياضة أفضل وسيلة تربوية وهي الوقاية والعلاج، وأكد أن المدارس المصرية بها 22 مليون طالب متسائلا " كام طالب من الـ 22 مليون بيمارس رياضة ".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه و يناشد بأستمرار ممارسة الرياضة، ويطالب بممارسة الرياضة فى المدارس وتابع إبراهيم حجازي: هناك فارق بين التربية الرياضية و التربية البدنية.

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