OPPO أوبو تطلق شاحنا سريعا لهواتفها .. يشحنها بالكامل في 20 دقيقة فقط

كشفت تسريبات من داخل شركة أوبو oppo الصينية، نيتها إطلاق شاحن سريع بقدرة عالية خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى الأرجح سيكون خلال العام القادم 2021.





وبحسب موقع gadgets التقني، نشر أحد المسربين على منصة التواصل الإجتماعيية الصينية Weibo، أن أوبو ستقدم شاحن SuperVOOC 3.0 بقوة 80 واط في العام القادم.





و تقدم شركة أوبو حاليًا شاحنها السريع Oppo SuperVOOC 2.0 لهواتف Ace2 و Find X2 و X2 Pro و Realme X50 Pro، حيث يمكن شحن هذه الهواتف بشواحن أوبو السريعة خلال 30 دقيقة فقط بنسبة 50% من سعة البطارية.





وفى حالة ثبتت صحة التسريبات الجديدة، فإنه يمكن بذلك أن تنخفض مدة شحن البطارية، بحيث تصل البطارية إلى 100% فى 20 دقيقة فقط.



