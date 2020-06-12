OPPO أوبو تطلق شاحنا سريعا لهواتفها .. يشحنها بالكامل في 20 دقيقة فقط

كشفت تسريبات من داخل شركة أوبو oppo الصينية، نيتها إطلاق شاحن سريع بقدرة عالية خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى الأرجح سيكون خلال العام القادم 2021.
وبحسب موقع gadgets التقني، نشر أحد المسربين على منصة التواصل الإجتماعيية الصينية Weibo، أن أوبو ستقدم شاحن SuperVOOC 3.0 بقوة 80 واط في العام القادم.
و تقدم شركة أوبو حاليًا شاحنها السريع Oppo SuperVOOC 2.0 لهواتف Ace2 و Find X2 و X2 Pro و Realme X50 Pro، حيث يمكن شحن هذه الهواتف بشواحن أوبو السريعة خلال 30 دقيقة فقط بنسبة 50% من سعة البطارية.
وفى حالة ثبتت صحة التسريبات الجديدة، فإنه يمكن بذلك أن تنخفض مدة شحن البطارية، بحيث تصل البطارية إلى 100% فى 20 دقيقة فقط.
جدير بالذكر، أن أوبو كانت قد كشفت العام الماضي عن شاحن VOOC Flash Charge اللاسلكي بقدرة 30 واط، والذي يمكنه شحن بطارية سعة 4000 مللي أمبير بالكامل فى 80 دقيقة فقط، و أجرت الشركة بعض التعديلات عليها لتصبح بقوة 40 واط، وهى متوافرة الآن فى أجهزة Oppo Ace 2 منذ شهر أبريل الماضي.