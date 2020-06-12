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أخبار العالم

مقتل شاب مغربي في إسبانيا على طريقة جورج فلويد.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريرا عن وفاة شاب مغربي في مركز إيواء للقاصرين في إسبانيا بطريقة مماثلة لوفاة الأمريكي ذو الأصول إفريقية جورج فلويد مختنقا تحت ركبة شرطي على رقبته.

توفي الشاب المدعو إلياس الطاهري البالغ 18 عاما من العمر والمنحدر من مدينة تطوان المغربية، في 1 يوليو عام 2019 بمركز إيواء للقاصرين في مدينة ألميريا الإسبانية، على أيدي حراس الأمن في المركز.

واعتبر القضاء الإسباني حادث وفاة الشاب "حادثا عرضيا"، وبرأ حراس الأمن، مشيرا إلى أن الشاب أبدى "مقاومة عنيفة" وأن تصرفات الحارس لم تخالف القواعد.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحادث يضع الرواية الرسمية موضع الشك، حيث ظهر أحد حراس الأمن، وهو يضع ركبته على ظهر ورقبة الشاب لمدة حوالي 14 دقيقة، مما تسبب بالإصابات التي توفي الشاب متأثرا بها.
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