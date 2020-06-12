الفنان محمد رزق: دوري في مسلسل "ليالينا" كان حلما وتحقق.. فيديو

قال الفنان محمد علي رزق، أحد نجوم مسلسل ليالينا ، إن دور "مرتضي" في مسلسل "ليالينا" كان بمثابة الحلم له، لانه كان يريد أن يغير من الشخصية الكوميدية المعتاد عليها الجمهور.





وأضاف الفنان محمد علي رزق عبر مداخلة سكايب لـ، فضائية إكسترا نيوز، أن دوره في مسلسل "أيوب" كانت انطلاقة له لتغيير نوعية الدور الذي يؤديه، والتأكيد علي قدرته الفنية.





وأشار محمد علي رزق إلى أن من السمات الظاهرية الأساسية في شخصية مرتضي ارتداء الذهب، لافتا إلى أن الشخصية كانت "محدثة نعمة" وتعاني من النقص وكانت تعوض ذلك باللبس,





ولفت رزق إلى أنه أنه عاش في فترة الثمانينات ويتذكر جيدا تفاصيل تلك الفترة، لافتا إلى أنه يحب فترة الثمانينات.



