تحليل مخدرات.. ويجيد القراءة والكتابة.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس

ومن ضمن القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

شروط مزاولة مهنة السايس

ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:





1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.