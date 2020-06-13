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برلمان

تحليل مخدرات.. ويجيد القراءة والكتابة.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس

السبت 13/يونيو/2020 - 11:04 ص
السايس
السايس
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عبد الرحمن سرحان
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام 16 و17 و18 يونيو، يناقش خلالها المجلس عددا من مشروعات القوانين المهمة، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مجموعة من القوانين.


ومن ضمن القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.




ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.




شروط مزاولة مهنة السايس
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:

1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
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