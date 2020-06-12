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أخبار البلد

لطمس معالمها وتزوير تاريخها.. المطران عطا الله حنا: الاحتلال يسعى لإحداث تغييرات جذرية في القدس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:03 م
المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
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سامح سلام
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إن هموم المقدسيين تكبر وتتعاظم يوما بعد يوم في ظل واقع سياسي يزداد تعقيدا في المدينة المقدسة، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى وبخطوات متواترة ومتسارعة لاحداث تغيرات جذرية في القدس من الناحية الديموغرافية والتاريخية والحضارية ناهيك عن استهداف المقدسات والأوقاف واستهداف الشخصيات الوطنية والرموز الدينية واغلاق المؤسسات الوطنية والمقدسية .

وأضاف المطران عطا الله حنا – في تصريح له اليوم – أن الاحتلال يعمل في القدس ليلا ونهارا من اجل طمس معالم مدينتنا وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها، وأين هم العرب من كل ما يحدث في مدينة القدس وهم الذين قالوا في وقت من الاوقات بأن القدس هي عروس عروبتنا .
وتسأل المطران حنا اين هم العرب من استهداف المقدسات والأوقاف والهوية العربية الفلسطينية لمدينة القدس، أين هم من سياسات الاحتلال الغاشمة العنصرية التي تستهدف كل شيء فلسطيني إسلامي او مسيحي في المدينة المقدسة.

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وتمنى المطران عطا الله  أن يتحرك العرب قبل فوات الآوان لكي لا نبكي على الاطلال ونتمنى أن يكون هنالك اهتمام عربي إسلامي مسيحي بما يحدث في مدينة القدس، فالقدس هي أمانة في اعناقنا كفلسطينيين بالدرجة الأولى ولكن هي امانة في اعناق امتنا العربية والمسيحيين والمسلمين في كل مكان .

ونوه رئيس أساقفة سبسطية إلى ان المقدسيين لن يستسلموا للاحتلال وممارساته وهم صامدون في مدينتهم رغم الاعتقالات التعسفية وسياسات كم الافواه ومحاولات تحويلنا كفلسطينيين إلى أقلية في مدينتنا.

وتابع قائلا، إن المؤامرة على القدس هي أكبر بكثير مما قد يظن البعض ويجب أن يرتقي العرب إلى مستوى المسؤولية وقبل أن نتحدث عن العرب يجب أن نتحدث عن واقعنا الفلسطيني الذي يحتاج إلى اصلاحات جذرية، فالمصالحة تراوح مكانها والانقسامات ما زالت سيدة الموقف ولذلك وجب أولا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لكي نكون كفلسطينيين أكثر لُحمة ووحدة وتعاضدا وتضامنا في دفاعنا عن القدس وفي دفاعنا عن قضيتنا الوطنية العادلة التي يستهدفها الاعداء بوسائلهم المعهودة والغير المعهودة .

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