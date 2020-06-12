AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير ملينات .. كوب سريع يخلصك من الإمساك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:31 م
مشروب علاج الامساك
مشروب علاج الامساك
Advertisements
رشا عوني
علاج الإمساك من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير خاصة أصحاب القولون الذين يعانون مشاكل المعدة والانتفاخات، فبعض الأطعمة قد تسبب الإمساك وانتفاخ البطن، ويمكن التخلص من الإمساك بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لاستخدام الأدوية الملينة إذا لم تتوفر. 

نصح موقع HEALTHLINE بمشروب سريع لعلاج الإمساك وتسهيل عملية الهضم وتخفيف تشنجات القولون.. 

مكونات مشروب سريع لعلاج الإمساك:
ليمونة
ملعقتان من العسل الأبيض
كوب شاي

الطريقة 
قوم بغلي كوب الشاي وأضف له عصير ليمونة مع 2 ملعقة عسل ابيض
يتم شرب هذا الكوب مرتين في اليوم ، لتحفيز الأمعاء على التخلص من الفضلات 

الطريقة الثانية : مشروب الكمون بالليمون : 

وهو صحي و يخلصك من انتفاخ القولون و آلام المعدة كما يساهم بشكل كبير في علاج الامساك بالمنزل دون ادوية ، فقط قم بغلي الكمون في قدر من الماء و أضف له شرائح الليمون . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

7 أعشاب لعلاج الغازات والانتفاخ بعد الإفطار في رمضان

تخلصك من الانتفاخ والفضلات.. خلطة خارقة لتنظيف القولون

يخلصك من الفضلات .. أقوى مشروب لتنظيف القولون

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

ترشيحاتنا

أخبار الفن| إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا .. الجمهور يطارد شيري هانم

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

شاهد.. المسجد النبوي يمتلئ بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ