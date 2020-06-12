من غير ملينات .. كوب سريع يخلصك من الإمساك





نصح موقع HEALTHLINE بمشروب سريع لعلاج الإمساك وتسهيل عملية الهضم وتخفيف تشنجات القولون..





مكونات مشروب سريع لعلاج الإمساك:

ليمونة

ملعقتان من العسل الأبيض

كوب شاي





الطريقة

قوم بغلي كوب الشاي وأضف له عصير ليمونة مع 2 ملعقة عسل ابيض

يتم شرب هذا الكوب مرتين في اليوم ، لتحفيز الأمعاء على التخلص من الفضلات





الطريقة الثانية : مشروب الكمون بالليمون :





وهو صحي و يخلصك من انتفاخ القولون و آلام المعدة كما يساهم بشكل كبير في علاج الامساك بالمنزل دون ادوية ، فقط قم بغلي الكمون في قدر من الماء و أضف له شرائح الليمون .





علاج الإمساك من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير خاصة أصحاب القولون الذين يعانون مشاكل المعدة والانتفاخات، فبعض الأطعمة قد تسبب الإمساك وانتفاخ البطن، ويمكن التخلص من الإمساك بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لاستخدام الأدوية الملينة إذا لم تتوفر.