أخبار التوك شو.. انخفاض معدل الحالات الحرجة.. الحكومة تدرس استمرار غلق المحلات ليلا بعد كورونا.. إنتاج مليار جرعة من لقاح "أكسفورد".. هل انتهت أزمة "ثقب الأوزون"؟
السبت 13/يونيو/2020 - 08:12 ص
اخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قال نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأندية ستفتح أبوابها يوم 15 يونيو لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتجهيز والتعقيم، متابعا: فترة فتح الأندية ستمتد من يوم 15 حتى 30 يونيو.
وأوضح نادر سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تلك الفترة ستكون فترة تمهيدية للفتح التدريجي للأندية وعودة النشاط الرياضي، متابعا: في حالة قلة عدد الإصابات ونقصها تدريجيا حتى نهاية شهر يوليو سيكون أذن بعودة الأنشطة الرياضية في النوادي.
بعد انتهاء أزمة كورونا.. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء
، إن هناك دراسة بين التنمية المحلية والداخلية والمحافظات والجهات المعنية بإغلاق المحلات ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأَضاف "نادر سعد
" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه تم وضع تصور مبدئي لـ استمرار غلق المحال ليلا بعد انتهاء كورونا قريبا.
يدمر الجهاز التنفسي.. أستاذ أمراض صدرية: المدخنون أكثر عرضة للوضع على أجهزة التنفس بسبب كورونا
قال عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن هناك فريق طبي فرنسي لاحظ أن المدخنين هم أقل الناس إصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن كل ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التدخين بصفة عامة يعمل على تدمير الوسائل الدفاعية الخاصة بالجهاز التنفسي، وأيضا المناعة العامة ومناعة الجسم، لافتا إلى أن التدخين له علاقة وسيطة بأمراض القلب والسرطان، مما يساعد في سرعة إصابة المدخن.
هل انتهت أزمة "ثقب الأوزون" بسبب كورونا؟ فاروق الباز يوضح
أكد الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن الدراسات والأبحاث العلمية تشير إلى إنتاج مصل ضد الفيروس بنهاية العام أو في بداية العام المقبل كحد أقصى؛ لافتا أن الدول التي تهتم بآراء العلماء والأطباء هي التي ستشهد نهضة كبيرة بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكن الدول التي ستستمر في إهمال العلم والأبحاث العلمية ستواجه عواقب كارثية.
وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج " مانشيت"، اليوم الجمعة، أن البيئة تعافت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب حظر التجوال الذي فرضته أغلب دول العالم للحد من انتشار كورونا، مضيفًا أن معدلات ثاني أكسيد الكربون والدخان انخفضت بشكل ملحوظ في الغلاف الجوي.
اشتباه إصابة الفنانة حنان يوسف بفيروس كورونا
قالت الفنانة حنان يوسف، إنها تعرضت لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، خضعت على أثرها لبعض الفحوصات بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية.
وأوضحت "يوسف" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN"، أن أعراض فيروس كورونا المستجد، باتت تظهر عليها خلال الساعات الماضية، وهناك اشتباه في إصابتها، ومن المُقرر ظهور نتائج التحاليل خلال يومين، بشأن التأكد من إصابتها بـ"كورونا" من عدمه.هشام الخياط: إنتاج مليار جرعة من لقاح "أكسفورد" لعلاج كورونا.
قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، إن كافة الأدوية الموجودة حاليا لعلاج فيروس كورونا اجتهادات طبية.
وأشاد عمر خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، ببروتوكول وزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا مؤكدا أنه يعطى نتائج ممتازة.
متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد
أعرب الدكتور فاروق الباز
، عالم الفضاء المصري، عن سعادته بإشراف طبيب وأستاذ من جامعة عين شمس على تصنيع لقاح مضاد لكورونا في جامعة أكسفورد.
وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" أبحاث الأطباء والمتخصصين حول فيروس كورونا تؤكد اختفاءه أو نهايته في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2021 بعد الحصول على لقاح مضاد له".
الصحة العالمية: من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء فيروس كورونا
أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، أنه من الصعب في الوقت الحالي مع انتشار الفيروس واختلاف مساراته التنبؤ بموعد انتهاء موجة فيروس كورونا، ولذلك كل السيناريوهات متاحة ويجب علينا اتخاذ كل الاحتياطات.
وقال المنظري، إن عقار الريمديسيفير يعد من ضمن 4 عقارات تشملها تجارب التضامن التي يجرى تنفيذها حاليا، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل اختبار مدى فاعلية وأمان هذة العقارات.
فتح تدريجي.. متحدث الوزراء: مطار القاهرة سيفتح أبوابه بداية من شهر يوليو
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه بداية شهر يوليو، ولكن الفتح سيكون تدريجيا، متابعا: مش هنفتح مع كل البلاد في نفس التوقيت..لأن قرار الفتح متعلق بوضع هذه البلاد.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك بلاد ستعيد فتح قطاع الطيران وبلاد أخرى لا، لافتا إلى أن موضوع فتح الطيران يتوقف على جزئين جزء في أيدينا وجزء آخر يرتبط بالبلاد الأخرى.
اللحظات الأولى لحريق سوق السيراميك بحي المرج.. شاهد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات الأولى لحريق سوق السيراميك
بحي المرج.
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل التهم مخازن بسوق السيراميك بالمرج.