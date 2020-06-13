أخبار التوك شو.. انخفاض معدل الحالات الحرجة.. الحكومة تدرس استمرار غلق المحلات ليلا بعد كورونا.. إنتاج مليار جرعة من لقاح "أكسفورد".. هل انتهت أزمة "ثقب الأوزون"؟

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تلك الفترة ستكون فترة تمهيدية للفتح التدريجي للأندية وعودة النشاط الرياضي، متابعا: في حالة قلة عدد الإصابات ونقصها تدريجيا حتى نهاية شهر يوليو سيكون أذن بعودة الأنشطة الرياضية في النوادي.

15 يونيو لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتجهيز والتعقيم، متابعا: فترة فتح الأندية ستمتد من يوم 15 حتى 30 يونيو.

قال نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأندية ستفتح أبوابها يوم

قال عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو

التابعة للتعليم العالي، إن هناك فريق طبي فرنسي لاحظ أن المدخنين هم أقل الناس إصابة ب

، لافتا إلى أن كل ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح.







وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التدخين بصفة عامة يعمل على تدمير الوسائل الدفاعية الخاصة بالجهاز التنفسي، وأيضا المناعة العامة ومناعة الجسم، لافتا إلى أن التدخين له علاقة وسيطة بأمراض القلب والسرطان، مما يساعد في سرعة إصابة المدخن.

أكد الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن الدراسات والأبحاث العلمية تشير إلى إنتاج مصل ضد الفيروس بنهاية العام أو في بداية العام المقبل كحد أقصى؛ لافتا أن الدول التي تهتم بآراء العلماء والأطباء هي التي ستشهد نهضة كبيرة بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكن الدول التي ستستمر في إهمال العلم والأبحاث العلمية ستواجه عواقب كارثية.



