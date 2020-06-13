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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي اليوم 12 يونيو 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصري ليسجل 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.


 سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.22جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.20جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
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