البحرين تسجل 444 إصابة كورونا جديدة وشفاء 288 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم "السبت" تسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت صحة البحرين أنه تم إجراء 6713 فحص كورونا في يوم 12 يونيو 2020.





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وتابعت أنه من بين الـ 444 إصابة كورونا 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.





وأكدت الوزارة البحرينية أنه تم شفاء 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 12191.





وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة، منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.