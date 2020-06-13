أوبو أبرزهم.. أفضل 5 هواتف تدعم شبكة الجيل الخامس 5G

مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G، اتجهت جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى تطوير و إنتاج العديد من الهواتف التى تقدم بصفة إساسية دعما لشبكات الجيل الخامس 5G ، والتى توفر سرعات عالية للغاية للإنترنت تقدر بأكثر من 10 أضعاف شبكة الجيل الرابع 4G.





5G أفضل 5 هواتف ذكية في 2020 تدعم شبكة الجيل الخامس سرعة تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية، والتى تتيح تحميل فيلم بدقة عالية خلال ثوان معدودة، ولمواكبة هذا التقدم تتنافس شركات صناعة الهواتف في تقديم الهواتف الحديثة التي تدعم الشبكة المتطورة، وفيما يلي نستعرضفي 2020 تدعم شبكة الجيل الخامس 5G . وتوفر شبكة الجيل الخامس





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هاتف إل جي LG V60 ThinQ

يأتى LG V60 ThinQ 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع OLED ، بالإضافة إلى كاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 0.3 ميجابيكسل وكاميرا TOF، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، ويعمل الجهاز بمعالج من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، و5000 ميللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع.









هاتف شاومي Mi 10 Lite:





يأتي هاتف Xiaomi Mi 10 Lite، بشاشة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة عرض 1080 بكسل، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، يعمل بمعالج قوي من نوع Snapdragon 730G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، بالإضافة إلى طارية سعة 5260 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، كمايقدم كاميرا خلفي رباعية بدقة 64 و8 و5 و2 ميجابيكسل، ويتوفر مقابل سعر يعادل (6355 جنيها مصريا).



