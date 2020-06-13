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أخبار العالم

تركيا تصوب نيرانها نحو تويتر.. إزالة آلاف الحسابات الوهمية الداعمة لـ أردوغان

السبت 13/يونيو/2020 - 11:28 ص
اردوغان
اردوغان
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على صالح
شنت تركيا حملة شرسة ضد موقع تويتر لأنه أزال آلاف الحسابات التابعة لاشخاص اتراك دعموا الرئيس رجب طيب أردوغان، مبررة بأن تلك الحسابات المحذوفة "لم تكن ملفات وهمية مصممة لدعم الرئيس".

واجرى موقع تويتر ازالة لنحو 7340 حسابًا في تركيا، موضحا أن اصحاب هذه الحسابات كانوا يقومون بنشاط غير حقيقي ومنسق يستهدف بشكل أساسي الجماهير المحلية داخل البلاد.

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ونُقل عن مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا، فاهرتين ألتون، قوله في تقرير، اليوم السبت: "لقد أظهر هذا مرة أخرى أن تويتر ليس مجرد شركة إعلامية اجتماعية، بل آلة دعاية لها ميول سياسية وأيديولوجية معينة".

وأضاف إن الوثائق التي تم الاستشهاد بها لدعم قرار تويتر كانت غير علمية ومتحيزة وذات دوافع سياسية.

وحظرت تركيا الوصول إلى Twitter و YouTube وويكيبديا عبر الإنترنت في الماضي.

وكشف موقع تويتر يوم الجمعة عن 32242 حسابًا لأرشيف عمليات - مرتبط بالصين وروسيا وتركيا.

وذكر تويتر: "بناءً على تحليلنا للمؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحساب، تم استخدام مجموعة الحسابات المزيفة والمعروفة لتضخيم الروايات السياسية المواتية للحزب الحاكم في تركيا، لتظهر دعمًا قويًا للرئيس أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي في الدولة.

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