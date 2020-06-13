تركيا تصوب نيرانها نحو تويتر.. إزالة آلاف الحسابات الوهمية الداعمة لـ أردوغان

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ونُقل عن مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا، فاهرتين ألتون، قوله في تقرير، اليوم السبت: "لقد أظهر هذا مرة أخرى أن تويتر ليس مجرد شركة إعلامية اجتماعية، بل آلة دعاية لها ميول سياسية وأيديولوجية معينة".





وأضاف إن الوثائق التي تم الاستشهاد بها لدعم قرار تويتر كانت غير علمية ومتحيزة وذات دوافع سياسية.





وحظرت تركيا الوصول إلى Twitter و YouTube وويكيبديا عبر الإنترنت في الماضي.





وكشف موقع تويتر يوم الجمعة عن 32242 حسابًا لأرشيف عمليات - مرتبط بالصين وروسيا وتركيا.





وذكر تويتر: "بناءً على تحليلنا للمؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحساب، تم استخدام مجموعة الحسابات المزيفة والمعروفة لتضخيم الروايات السياسية المواتية للحزب الحاكم في تركيا، لتظهر دعمًا قويًا للرئيس أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي في الدولة.



