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أخبار العالم

يستهدف تفجير حدود تركيا.. أنقرة تعتقل كرديا جاء من سوريا

السبت 13/يونيو/2020 - 12:55 م
يهدف تفجير حدود تركيا..
يهدف تفجير حدود تركيا.. أنقرة تعتقل كردي جاء من سوريا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت، أن تركيا أعلنت أنها ألقت القبض على عنصر من القوات الكردية المسلحة في سوريا، بعد عبوره إلى تركيا وبحوزته متفجرات، وزعمت أنه كان ينوي تنفيذ عمل إرهابي.

وزعم وزير الداخلية التركي، "سليمان صويلو"، إن "إرهابيا عبر من مدينة عين العرب كوباني، السورية يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في تركيا".

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وقال "سليمان صويلو"، إنه تم إلقاء القبض على الإرهابي في قضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية".

وأكد الوزير المذكور أن "القوات الأمنية ضبطت في حوزة الكردي 10 كجم من المتفجرات المعززة".

وقالت السلطات التركية، إن الشخص الذي ألقي القبض عليه ينتمى إلى تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، وهو تنظيم كردي مسلح تصنفه تركيا إرهابيا.
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