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محافظات

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق

السبت 13/يونيو/2020 - 11:12 م
.بيطري الشرقية يواصل
.بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قري مركز الزقازيق
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محمد الطحاوي

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بقيادة الدكتور "بركات محمد"  مدير المديرية حملة مكبرة لتعقيم وتطهير قري الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

أكد الدكتور "بركات محمد" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تم توجية عدد من سيارات التطهير والتعقيم الي قري الوحدة المحلية بشنبارة علي مدار يومي السبت والأحد لتعقيم جميع الأماكن والشوارع الهامة والحيوية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


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واستكمل "بركات" مؤكدًا أنه تم تعقيم ورش قري "حوض الطرفة ، ابونجاح، شنبارة ، وعدد من قري الوحدة المحلية وخاصة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا .

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أنه تم توفير جميع أدوات التعقيم والرش ومعدات التطهير من المديرية بالإضافة الي الاستعانة برجال مديرية الطب البيطري في عمليات التعقيم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التعقيم.

 

وأختتم الدكتور "بركات محمد " مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية مؤكدا انه من المقرر ان تستمر المديرية في تكثيف حملاتها لتعقيم وتطهير جميع قري ومراكز المحافظة بناءا علي توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب علي الصناديلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يواصل تعقيم وتطهير قرى مركز الزقازيق
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