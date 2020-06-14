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فن

علمتنا درس .. نجلاء بدر تدعم شريف منير بعد التنمر على بناته

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

دعمت الفنانة نجلاء بدر الفنان شريف منير بعد حملة التنمر التى تعرضت لها بناته.


وكتبت عبر حسابها:"كامل الاحترام و التقدير لك و لإسرتك، علمتنا درس و اتأخرنا شويه بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقة".


ونشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، على خلفية صورتهما على انستجرام. 


وظهر شريف منير، في الفيديو مع ابنتيه، وخلفهم علم مصر، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم. 


وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه». 


تعود الأزمة، حينما نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه قام بحذفها بعد ملاحظته عددا من التعليقات البذيئة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا متحديًا تلك البذاءات. 


وظهرت في الصورة ابنتا الفنان شريف منير، (كاميليا وفريدة)، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".
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