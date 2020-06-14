مقتل مواطن أسود جديد.. قرار من شرطة اتلانتا بحق قاتل رايسهارد بروكس

كشف المتحدث باسم شرطة أتلانتا، كارلوس كامبوس، عن أن ضابط عن أن ضابط شرطة أتلانتا الذي أطلق النار على المواطن الأمريكي من أصل أفريقي رايسهارد بروكس وأرداه قتيلًا، في مظاهرات أمس السبت ليصبح ثاني ضحية للشرطة، تم تبديله وتكليف ضابط ثان في الخدمة الإدارية.





وفي غضون ذلك، أضرم متظاهرون في أتلانتا، بـ ولاية جورجيا ، النار في مطعم ويندي للوجبات السريعة حيث قتل بروكس، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي، برصاص ضابط شرطة أثناء اعتقاله في أعقاب أعمال شغب استمرت طوال أسابيع ضد وحشية الشرطة، والتمييز العنصري.





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ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في أتلانتا في اليوم التالي، مطالبين بمساءلة الشرطة.





وأشعلت أحداث أتلانتا النيران بعد أسابيع من أعمال الشغب التي هزت الولايات المتحدة منذ 25 مايو ، عندما قتل رجل أمريكي من أصل أفريقي ، جورج فلويد ، أثناء اعتقاله من قبل ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس ، مينيسوتا. أثارت وفاة فلويد على يد شرطة مينيابوليس احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد امتدت في نهاية المطاف إلى أجزاء كثيرة من العالم ، وشجبت وحشية الشرطة والعنصرية.



