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أخبار العالم

60 ألف ريال وبدون فوائد.. بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويلات ميسرة على 5 سنوات

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا
أعلن بنك التنمية الاجتماعية فى السعودية، اليوم السبت، تقديم تمويلات ميسّرة للمواطنين عبر منتج «آهل»، لمواجهة الاحتياجات الأسريّة الطارئة.

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ويتميّز تمويل آهل بأنه يصل إلى 60 ألف ريال، والتمويل بدون سداد رسم أو فوائد، وفترة سداد تصل حتى 5 سنوات.


ويستفيد من تمويل آهل العملاء من الرجال والنساء «موظف حكومي/ قطاع خاص - متسبب - متقاعد - أرملة - مطلقة – مهجورة».

و«آهل» هو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي «الأسرة، الترميم، كنف»، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.


ويُمكن الحصول على التمويلات ميسّرة للمواطنين عبر منتج آهل، بتقديم الطلب عبر:
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