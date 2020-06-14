60 ألف ريال وبدون فوائد.. بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويلات ميسرة على 5 سنوات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية فى السعودية ، اليوم السبت، تقديم تمويلات ميسّرة للمواطنين عبر منتج «آهل»، لمواجهة الاحتياجات الأسريّة الطارئة.





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ويتميّز تمويل آهل بأنه يصل إلى 60 ألف ريال، والتمويل بدون سداد رسم أو فوائد، وفترة سداد تصل حتى 5 سنوات.









ويستفيد من تمويل آهل العملاء من الرجال والنساء «موظف حكومي/ قطاع خاص - متسبب - متقاعد - أرملة - مطلقة – مهجورة».





و«آهل» هو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي «الأسرة، الترميم، كنف»، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.







