AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:23 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي| عدسة: عمرو سيد
أثار شرعي صالح، عضو مجلس النواب، أزمة نقص الأدوية والكمامات في محافظة أسوان لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، حيث أشار النائب، إلى أن هناك نقص حاد في الأدوية والكمامات بما يؤثر سلبيا على المصابين بفيروس كورونا.

وأشار شرعي صالح، إلى أن محافظة أسوان تعاني من نقص كذلك في بروتوكول علاج فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن يراعوا الحد اليسير في توفير المستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

وطالب النائب، من رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بتوصيل صوت أهالي أسوان، لرفع المعاناة عنهم في ظل هذه الأزمة.

جاءت تصريحات النائب على خلفية سؤال وجه له رئيس المجلس قائلا : أخبار أسوان ايه ؟
عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات
عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات
عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات
عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات
عبدالعال يسأل أخبار أسوان إيه؟.. ونائب: تعانى من أزمة كمامات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار البرلمان.. عبد العال يعلن تفاصيل جلسة 29 أبريل.. ونائب: كورونا لا يصيب هؤلاء الأشخاص

عبدالعال للنواب: الزموا المنازل ولا تأتوا إلى البرلمان حال ارتفاع درجة حرارتكم

داعمة للدولة.. حادة للحكومة.. مطمئنة للمواطنين.. مساندة للعمال.. مداخلات رئيس النواب بثاني جلسات البرلمان في زمن كورونا

هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا.. برلمانيون: الانسياق وراء شائعات العلاج يعرض صحتك للخطر.. ومطالب بضرورة التفتيش على الصيدليات لضبط الاسعار

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في عدد الهجمات الإلكترونية على الهواتف الذكية بمصر والإمارات

الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية اليوم

التنمية المحلية: لجنة لإدارة الأزمات بكل محافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

أخبار الرياضة.. صحيفة مغربية تعلن رحيل فايلر عن الأهلي.. محمد صلاح يتعافى من الإصابة.. النني خارج أرسنال

انخفاض واضح .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14-6-2020

AdvertisementS

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

جنت على نفسها براقش.. التظاهرات تعود لشوارع أمريكا بعد قتل ضحية ثانية على يد الشرطة

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

آخر أبحاث الفيروس.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة

روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

رعب من موجة ثانية.. الصين تسجل أعلى حصيلة يومية بـ كورونا منذ شهرين

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. حفيدة سلطان عثماني وهذه عدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

سيلفي المرايا.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

تناول تفاحة يومية لمواجهة الفيروسات .. تفاصيل