بقيمة مليون دولار.. براد بيت يتبرع لمناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء

كشفت عدد من التقارير بالصحف الاجنبية ان النجم العالمي براد بيت تبرع بمليون دولار أمريكي لحركة Black Lives matter من اجل مناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، بعد مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد





وبهذا يسير براد بيت على نهج زوجته السابقة الممثلة الامريكية جينيفر انيستون وجون سينا وغيرهم من نجوم هوليوود.





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وأعلنت قائدة شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، استقالتها بعد مقتل رجل أسود جديد على يد رجل شرطة.



