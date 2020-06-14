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فن

رايا أبي راشد تصنع الفطائر على طريقتها الخاصة

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الاعلامية رايا ابي راشد فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام" .


وتظهر في الفيديو وهي تقوم باعداد الفطائر في منزلها ولكن علي طريقتها الخاصة حيث تقوم بالرقص وهي تقوم بصنع الفطائر.


وقد علقت علي الفيديو قائلة: Dancing Pancake Recipe

من ضمن الإشيا الإيجابية يلي صارت من ورا قعدتنا بالبيت إنه عمّ أعمل أكل صحّي أكتر.. والأكل الصحي فيّو يكون طيب عفكرة!

واضافت: قلت بشارككن طريقة سهلة وصحية (و راقصة) لتحضير الفطائر (الپانكيك).. لولا حبتها كتير وصرنا كل نهار سبت نعملها 


ونال الفيديو اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

فدوااا قلبي 

قمر بجد

فعلا انتي قدوة لكل بنت عربية

بجد انتي موهوبة في كل المجالات



يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضي بمشاهدة واسعة.

ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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