معًا لمواجهة الأزمة.. شعار الإنتاج الحربي في الفترة الحالية.. جهود ملموسة لمكافحة كورونا

• "الإنتاج الحربي" .. يد تصنع الذخائر والأسلحة والمعدات .. ويد تصنع الأجهزة والمطهرات لمواجهة الـ"كورونا"

• شركات الإنتاج الحربي تنتج المطهرات والمنظفات والكمامات وخرانات التطهير وماكينات الرش والبويات المقاومة للبكتيريا





انطلاقًا من رؤية وزارة الإنتاج الحربي لمساندة الدولة في كافة المجالات الحربية والمدنية حرصت الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية، كما تسعى إلى المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لذلك ومنذ بداية انتشار جائحة "فيروس كورونا المستجد".





بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات ، وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ومن بينها منتجات وزارة الإنتاج الحربي، والتي تُستخدم في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المركبات والمحاليل الكيميائية وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.





ومن خلال متابعتنا للصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي علمنا أن شركات الإنتاج الحربي من منطلق إيمانها بدورها الوطني في دعم المجتمع المدني قامت خلال الفترة الماضية بطرح منتجاتهــا مـن المطهـــرات مثل « الكحول الإيثيلي 70%، الكلور، الهيبوكلوريت الصوديوم 1%، الفورمالدهاي».





أما عن المنظفات مثل «صابون الأيدي السائل، سائل الاستحمام»، كما تنتج الكمامات والبويات المقاومة للبكتريا، وكذا خزانات التطهير والتعقيم، وماكينات الرش، لذلك تواصلنا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة لهذه المنتجات المتنوعة للتعرف على المزيد من المعلومات عنها، ومعرفة كيف يمكن للمواطن الحصول عليها.





المطهرات والمنظفات.. شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)





رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية:

•الشركة تنتج المطهرات والمنظفات منذ عام ونصف، وقمنا بتطوير خطوط الإنتاج لموافاة احتياجات المواطنين منها

•أسعارنا منافسة لأننا لا نهدف إلي الربح، ولذلك هناك إقبال كبير من المواطنين والمؤسسات على شراء منتجاتنا





البداية كانت من شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربي، والتي تم انشاؤها عام 1952 لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخائر المتوسطة، وهى أيضًا شركة متخصصة فى تصنيع «عدادات الكهرباء، عدادات المياه، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، أفران تصنيع الفخار، موفر المياه الذكى».

وتنتج الشركة العديد من المطهرات والمنظفات، والتي حدثنا عنها المهندس عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، والذي أوضح أن الشركة بدأت في تصنيع المنظفات وبعض أنواع المطهرات منذ عام ونصف، والتي تنتج تحت إسم "أكتيف بروActive Pro".





حيث كانت "المعصرة للصناعات الهندسية" تنتج بالفعل خلال هذه الفترة بعض "المطهرات" مثل «الكلور الأبيض والألوان، والمطهر الطبي» والتي تعد من المنتجات الحيوية والهامة للمواطن لمواجهة "فيروس كورونا المُستجد" ومختلف الأمراض المعدية بشكل عام، وتقوم الشركة بإنتاج الكحول الإيثيلي 70% والذي يستخدم في التطهير الشخصي وتطهير المعدات الدقيقة مثل الأجهزة الطبية والجراحية، إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتصنيع "المنظفات" المختلفة مثل «الصابون السائل، سائل اليدين، سائل الاستحمام، منظف الأفران، منعم الملابس، ملمع الزجاج».





وأوضح "هنداوي" أن المطهرات والمنظفات من إنتاج الشركة موجودة بالفعل في مختلف المعارض ومنافذ البيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ويتم توريدها للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بغرض التطهير والتعقيم، ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للوزارة للاستفسار عن أي منتج من هذه المنتجات، مضيفًا أنه نظرًا لثقة وزارة الإنتاج الحربي الكبيرة في منتجات الشركة من المطهرات والمنظفات فإنه يتم استخدامها في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة والشركات والوحدات التابعة لها في الوقت الحالي لمكافحة الفيروس لتطهير مبانيها.





وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بإقبال المواطنين والمؤسسات على شراء منتجات الشركة من المنظفات ومواد التعقيم والتطهير نظرًا لتوافرها فى الأسواق بأسعار أقل من مثيلاتها المطروحة بالسوق لتناسب كافة أطياف المجتمع المصري، حيث يبلغ سعر عبوة الكحول الإيثيلي 70% سعة (75) مللى (10) جنيهات، والعبوة 100 مللى يبلغ سعرها (12.5)جنيهًا، والعبوة 125 مللى (17) جنيهًا، وسعة 250 مللى (32) جنيهًا، والعبوة 500 مللى (60) جنيهًا، والعبوة 1 لتر (100) جنيه، فيما تبلغ أسعار الهاند جيل 70% المضاد الفيروسات والميكروبات للعبوة الواحدة سعة 50 مللى (7) جنيهات، والعبوة 75 مللى (9) جنيهات، والعبوة 100 مللى (11) جنيهًا، والعبوة 250 مللى (25) جنيهًا، كما أن سعر عبوة هاند جيل 500 مللى (45) جنيهًا، والعبوة 1 لتر (90) جنيهًا.

كما يتم طرح مطهر للأسطح سعة 250 مللى بسعر 24 جنيهًا، والعبوة سعة 500 مللى يبلغ سعرها 42 جنيهًا، وسجل لتر الكلور 12 جنيهًا، وسجلت العبوة 25 لترًا 190 جنيهًا، وسجلت عبوة مطهر وملمع الزجاج سعة 500 مللى (12) جنيهًا، أما المنظفات من (سائل الاستحمام وسائل الأيدي ومنعم الملابس ومنطف الأفران) فتتراوح أسعارها من (11) إلى (40) جنيهًا.





منظفات ومطهرات شركة المعصرة للصناعات الهندسية

شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية مصنع 81 الحربي

المطهرات والبويات المقاومة للبكتيريا والكمامات





رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية:

•الشركة تنتج المطهرات والكيماويات والبويات المقاومة للبكتيريا والكمامات لمكافحة الفيروس

•مطهرات (81 الحربي) ذات جودة عالية، وتُستخدم في تطهير الحمامات والمنازل والحدائق والأماكن العامة ومزارع الدواجن، والبويات تُستخدم في دهان المستشفيات والمدارس





شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية قلعة صناعية بدأت نشاطها عام 1949 كأول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط، وتقع على مساحة (822) فدان فى منطقة الهايكستب، وتستخدم الشركة أحدث التكنولوجيات العالمية في الإنتاج والجودة، حيث تشتمل على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، وبشكل أساسي تلبي الشركة احتياجات القوات المسلحة المصرية من خلال منتجاتها، كما تغذي السوق المحلية بعدد من المنتجات المدنية، وتشارك في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، بهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لها وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد إلى الأمام، وذلك من خلال إنتاج جميع أنواع البويات الخاصة التي تستخدم فوق وتحت الماء والبويات النمطية وبويات تخطيط الطرق على البارد والساخن، وكذا الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات.





وعلمنا مؤخرًا أن الشركة تقوم بإنتاج المطهرات والبويات المقاومة للبكتيريا والكمامات، وهي منتجات تساهم في تلبية احتياجات المواطنين في هذه الفترة الحرجة التي يشهدها العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك تواصلنا مع الدكتور مهندس/ محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة للتعرف على المزيد حول هذا الصرح الكبير.





بالنسبة للمطهرات أوضح "إسماعيل" أنه في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على صحة المواطن المصري، ومن منطلق إيمانها بدورها للمساهمة في الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة "الكورونا" تقوم شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية مصنع 81 الحربي بإنتاج مطهر للأسطح والأرضيات، بإسم تجاري هو "إيجي جارد egy guard"، وذلك بالتعاون مع شركة لوتس ميدل إيست فارما، وهذا المطهر عبارة عن محلول مائي يحتوي على مادة فعالة مقاومة للميكروبات والفيروسات مبنية على أملاح الفضة ومحسنات أخرى، متابعًا أنه منتج مصري 100% قائم على تقنية "النانوتكنولوجي" للحماية من الفيروسات والميكروبات، ويوجد في ثلاث تركيزات مختلفة وهي (بلس 800، وبرو 1500، وألترا 2000)، فبالنسبة إلى منتجيّ إيجي جارد (بلس 800، وبرو 1500) فيتم طرحهما في عبوتين سعة (1) لتر و(5) لتر، ويتم استخدامهما مباشرةً على أرضيات المنازل وعلى المفروشات والملابس، أما بالنسبة إلى إيجي جارد ألترا 2000 فيتم تخفيفه بالماء الخالي من الكلور لتحضير المحلول المطهر، ويطرح في عبوة سعة (5) لتر، والتي تكفي لتحضير (2000) لتر من المحلول المطهر، ومنتجات إيجي جارد فعالة لمدة 24 ساعة كما أنها صديقة للبيئة، وقد تم اختبار المواد الفعالة بمنتج "إيجي جارد" في أكثر من مركز ومعمل، وتم الحصول على شهادة من معمل الطيف الذري بالمركز القومي للبحوث وشهادة من وحدة تحاليل الأدوية بكلية الصيدلة (جامعة المنصورة) تؤكدان على احتواء المنتج على دقائق الفضة النانومتيرية التي لها تأثير واسع المجال على الميكروبات بأنواعها والبكتيريا والفطريات والفيروسات.





كما تنتج الشركة مطهر آخر لتطهير الحمامات والمنازل والحدائق والأماكن العامة ومزارع الدواجن، وذلك تحت اسم "هليوسيف Heliosafe"، ويتم توفيره في ثلاث سعات (4، 10، 20) لتر، حيث يتم استخدامه مباشرةً في الأماكن المراد تطهيرها على أن يتم إخلاء المكان الذي تم تطهيره لمدة تتراوح ما بين (3-4) ساعات بعد التطهير، وهو فعال لمدة (10) أيام، ويبلغ سعر العبوة سعة (4) لتر (30) جنيهًا، والـ(10) لتر سعرها (65) جنيهًا، أما العبوة سعة (20) لتر فيبلغ سعرها (120) جنيهًا.





كما تنتج هليوبوليس للصناعات الكيماوية البويات المقاومة للبكتريا، وذلك تحت اسم "لينوسيف Linosafe"، وهي فعالة لمدة (3) سنوات دون تغير للخواص، حيث تم التعاون مع شركة لوتس فارما لإنتاج أول دهان مصري 100% مقاوم للميكروبات بتقنية النانوتكنولوجي لخلق بيئة صحية للمواطنين، ويتم تصنيع هذه الدهانات من أجود الخامات باستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، وأضاف رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس" أنه تم إجراء العديد من الاختبارات على هذه الدهانات لإثبات كفائتها وجودتها مثل (الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية بمعامل الشركة، واختبارات مقاومة الميكروبات بالمركز القومي للبحوث والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء).





وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة مميزات هذا النوع من الطلاء، حيث أشار إلى أنه يُستخدم لدهان الحوائط والأسقف الداخلية لحمايتها من الميكروبات المختلفة (بكتيريا وفطريات وخمائر) وذلك في المنازل وأيضًا الأماكن المزدحمة مثل المستشفيات والعيادات الخارجية وغيرها من الأماكن الصحية، بالإضافة إلى المدارس والحضانات والأبنية التعليمية ودور رعاية كبار السن وعنابر السجون والمنشآت العسكرية والمكاتب الإدارية والمراكز التجارية والرياضية، وذلك لتقليل أو منع "الحمل الميكروبي" في هذه الأماكن وللحصول على أعلى مستويات الأمان الصحي والبيئي، مضيفًا أنه تم مراعاة أن يلبي "لينوسيف" مختلف احتياجات مستخدميه، فهو طلاء نهائي مائي مط، لكن يتوفر أيضًا منتجات النصف لامع واللامع حسب طلب العميل، وهو صديق للبيئة حيث يقاوم القلويات والمنظفات العضوية ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وليست له رائحة نفاذة، وغير قابل للإصفرار، وأيضًا سهل الاستخدام، ومتوفر منه الأبيض والألوان، كما يمكن استخدامه لدهان الأسطح المختلفة (أسمنتية - خرسانية - طوب ...إلخ)، ويتوفر في عبوات من (3.5 - 12 لتر)، والمنتج صالح لمدة عامين من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقًا للشروط الصحيحة للتخزين وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.





مطهرات شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية والبويات المقاومة للبكتيريا





أيضًا تطرق الحديث إلى الكمامات التي تنتجها الشركة في ظل الدور الوطني الذي تؤديه وزارة الإنتاج الحربي في هذا الإطار للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة على أن: "الوقاية والإلتزام بمباديء مكافحة العدوى هي الوسائل الأكثر فعالية للتغلب على الكورونا، والتي من بينها إستخدام أقنعة الوجه أو الكمامات ضمن إجراءات الحد من انتقال العدوى وخصوصًا في الأماكن المزدحمة التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولابد أن يحرص المواطن على ارتدائها والتخلص منها بشكل سليم، ، كما أوضح مواصفات كمامات الشركة قائلًا : "يتم إنتاج الكمامات المشابهة لطراز (N95)، وذلك بمرشح وبدون مرشح، سعرهــا (15) جنيهًا للكمامة بدون مرشح و(20) جنيه للكمامة بمرشح، مؤكدًا على أن منتجات الشركة بشكل عام تُطرح بسعر التكلفة.





الكمامات المشابهة للكمامة N95 من إنتاج شركات الإنتاج الحربي





وأضاف أنه لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص والشركات العالمية فقد تم التعاون بين (4) جهات لإنتاج الكمامات المشابهة للكمامة N95 وهي (مصنع 81 الحربي) و(مصنع 18 الحربي) وشركة بيسان السعودية "هليوبيسان" وشركة IMUT وهي شركة مصرية قطاع خاص.





كما يتم التعاون في إنتاج الكمامات الطبية (الثلاث طبقات) بين الشركات (18، 45، 81، 300، 360) وشركة IMUT، والتي يحتاج الأطباء والممرضين إلى إرتدائها خلال عملهم خاصة خلال إجراء العمليات الجراحية، ويتم توفيرها للمواطنين بالمنافذ والمعارض بسعر (4) جنيهات للكمامة.

الكمامات الطبية «الثلاث طبقات» من إنتاج شركات الإنتاج الحربي

أيضًا حدثنا "إسماعيل" عن المجمع الصناعي بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والذي ينتج كل من الفورمالدهيد والهكسامين واليوريافورمالدهيد، قائلًا: "مادة الفورمالدهيد تستخدم في مجال المطهرات للمزارع والمستشفيات وصناعة الأخشاب (الحُبيبي والأبلاكاش) والصباغة، أما الهكسامين فيُستخدم في صناعة الأدوية، بينما يدخل اليوريافورمالدهيد في صناعة الأسمدة واللواصق"، وأضاف: "أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي من مادة الفورمالدهيد تبلغ (60) طن في اليوم، ومادة الهكسامين تصل (8) طن في اليوم ، ومادة اليوريافورمالدهيد يبلغ (40) طن في اليوم".





وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة منها الأيزو 9001 لعام 2008 في مجال تصنيع مساحيق ومعاجين الألومنيوم والهيكسامين والفورمالدهايد والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وتهتم الشركة بتوفير الأمان الصناعي سواء داخل المنشآت أو للفرد العامل والذي يتم تطبيق مبادئه بدقة وصرامة متناهية علي مدار اليوم لضمان حماية الأفراد من أي حوادث صناعية محتملة، كما تحرص في الفترة الحالية على القيام بالإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمهندسين من مخاطر الإصابة بالفيروسات خاصة " فيروس كورونا المستجد".





المطهرات .. شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة مصنع 18 الحربي

رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة:

•نقوم بإنتاج الكحول الإيثيلي 70% وهيبوكلوريت الصوديوم 1% لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات

•حرصنا على تنوع أحجام عبوات الكحول لتلبية كافة احتياجات مستخدميه

•العبوات صغيرة الحجم من الكحول الإيثيلي تأتي في شكل بخاخ لسهولة حمله واستخدامه





تم إنشاء شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة عام 1950 لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة بشكل أساسي مثلها مثل باقي شركات الإنتاج الحربي، ولكنها هي الأخرى حرصت على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بها للإشتراك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة، وذلك منذ القدم، فمن الإنجازات البارزة للشركة استخدام ما تنتجه الشركة من المفرقعات في مشروع إنشاء السد العالي، كما تقوم الشركة بتصنيع بعض الكيماويات المتخصصة والمنتجات مثل (أثير التخدير، النيتروسليلوز الصناعي لصناعة البويات، وزيت الطعام النقي، والمطهرات والمنظفات الصناعية لمختلف الأغراض، والأسمدة)، والتي يتم الحرص على إنتاجها على أعلى مستوى من حيث الجودة، ولذلك حصلت الشركة على شهادة الأيزو 9002 .





وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تقوم بإنتاج هيبوكلوريت الصوديوم 1%، أو ما يعرفه البعض بالكلور الخام، وهو مطهر واسع المجال للأسطح والحوائط والأرضيات، ويتم تصنيعه تحت اسم "بيروسيف Berosafe" بسعتيّ (4) لتر بسعر (25) جنيهًا فقط و(20) لتر بـ (80) جنيهًا، كما يمكن توفيره بسعة (100) لتر، ويتم تخفيف هذا المطهر بالماء، ويكتب على العبوة تعليمات ومحاذير استخدام المنتج.





كما تنتج "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" الكحول الإيثيلي 70% بنفس الاسم "بيروسيف Berosafe"، بسعات مختلفة (125 مللي، 175 مللي، 250 مللي، 300 مللي، 450 مللي، 1 لتر، 4 لتر)، وتأتي بعض العبوات صغيرة الحجم منه في شكل بخاخ لسهولة حمله واستخدامه، وتبلغ مدة صلاحيته ثلاث سنوات، ويتم توفير كافة هذه المنتجات بأسعار مناسبة.





مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)

خزانات التطهير والتعقيم





رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات:

•نساهم في جهود الدولة للقضاء على فيروس "كورونا المستجد" من خلال خزانات التطهير والتعقيم

قمنا بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالانتهاء من تصنيع وتركيب عدد (51) خزان على عربات حمولة 5 طن



وفي إطار جهودها لمكافحة الفيروس تقوم وزارة الإنتاج الحربي كذلك بإنتاج خزانات التطهير والتعقيم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وقد تواصلنا مع المهندس/ رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع حيث أوضح أنه منذ ظهور الجائحة قام العاملون والفنيون والمهندسون بالمصنع بالعمل على مدار ثلاث ورديات يوميًا لتصنيع هذه الخزانات، وذلك في إطار خطة الدولة في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.





وأضاف "رزق" أن تصنيع خزانات التعقيم والتطهير يأتي في إطار الاستفادة من الطاقات الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالانتهاء من تصنيع وتركيب عدد (51) خزان على عربات حمولة 5 طن لصالح القوات المسلحة.





مراحل إنتاج خزانات التطهير والتعقيم بمصنع 200 الحربي

وأكد "رزق" على أن عجلة الإنتاج بالمصنع مستمرة في العمل، وأنه يتم الالتزام بأعمال التعقيم والتطهير لأماكن العمل والحرص على الإلتزام بوجود مسافات آمنة بين العاملين وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشي" فيروس كورونا المستجد".





ماكينات الرش.. شركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربي

تعد شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) من أوائل الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج محركات الديزل على مستوى الشرق الأوسط، وقد تم تطوير معدات الإنتاج بالشركة وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يوجد بالشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، كما تتميز بوجود خطوط إنتاج بها تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.





وتقوم الشركة بإنتاج ماكينات الرش في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، ويمكن تعبئة هذه الماكينات بالمواد الكيميائية والمطهرات التي يتم تصنيعها بالشركات الشقيقة.





ويتم الاستعانة بماكينات الرش داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، ومنها المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة.





واقي الوجه.. مركز التميز العلمي والتكنولوجي

فى ظل المشاركة المجتمعية لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومساهمة منها في تعزيز حماية الأفراد والمؤسسات لمواجهة إنتشار "فيروس كورونا المستجد" فقد قام مركز التميز العلمي والتكنولوجي بإنتاج واقي لحماية الوجه من الرذاذ يتم إستخدامه على جميع المستويات الوظيفية وبشكل خاص للعاملين بالجهات والهيئات التي تعمل بشكل مباشر فى خدمة المواطنين والجمهور وبتصميمات متعددة تناسب ظروف العمل لكل جهة، حيث يوفر وقاية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين مما قد يؤدي لإنتقال والإصابة بالفيروس، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين فى الأماكن التي تحتوي على تجمعات مثل المصانع والمستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها.





ويتميز واقي الوجه "Face Shield" بأنه معتمد من وزارة الصحة والسكان، وجميع الخامات المستخدمة فى العملية الإنتاجية له ذات جودة عالية وليس لها أي تأثير سلبي على الجلد أو الجهاز التنفسي، ويمكن تطهيره وتعقيمه بإستخدام الماء والصابون والكحول، كما أنه خفيف الوزن ويوفر رؤية واضحة لمتطلبات العمل، والأبعاد الفعلية لواقي الوجه (33 سم × 26 سم) بما يضمن أقصى حماية لمنطقة الوجه والرقبة خاصة عند الإستخدام بالمستشفيات، وذلك بسُمك لايقل عن 300 ميكرون بما يضمن أقصى مقاومة للخدوش الناتجة عن المؤثرات الخارجية.