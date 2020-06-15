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فن

علي ربيع يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:15 ص
علي ربيع
علي ربيع
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آيه عاطف
حرص الفنان علي ربيع، على تهنأه لاعب الكرة المصري ونجم فريق لايفربول محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده.

نشر علي ربيع، صورة جمعتهما من خلال حسابه الرسمي على"الانستجرام"، وعلق عليها قائلًا :" كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا احسن لعيب فالعالم وان شاء الله هداف الدوري السنادي بأمر الله @mosalah #علي_ربيع".

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يذكر أن شارك علي ربيع، مؤخرا في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

وتم عرض مسلسل عمر و دياب، في الموسم الرمضاني الماضي 2020.


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