علي ربيع يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

حرص الفنان علي ربيع ، على تهنأه لاعب الكرة المصري ونجم فريق لايفربول محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده.





نشر علي ربيع، صورة جمعتهما من خلال حسابه الرسمي على"الانستجرام"، وعلق عليها قائلًا :" كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا احسن لعيب فالعالم وان شاء الله هداف الدوري السنادي بأمر الله @mosalah #علي_ربيع".





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يذكر أن شارك علي ربيع، مؤخرا في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





وتم عرض مسلسل عمر و دياب، في الموسم الرمضاني الماضي 2020.







