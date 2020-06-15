ترامب عن دعوات حل الشرطة: جنون

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الدعوات بحل أقسام الشرطة الأمريكية بالجنون.
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يريد العديد من الديمقراطيين إلغاء أو حل أقسام الشرطة. كم انت مجنون".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي عدم خفض تمويل جهاز الشرطة في البلاد، أو تفكيكها، وذلك عقب مقتل جورج فلويد.
وأضاف في تصريحات له: "نريد التأكد إذا كان بين الشرطة الأمريكية أفرادا سيئين"، متابعا: "نحن مع القانون والنظام ضد دعوات التخريب".
وتساءل ترامب: "كيف تفكك الشرطة؟ ومن يحمي الناس من اللصوص؟"، مؤكدا أن: "99% من الشرطة الأمريكية عظماء".