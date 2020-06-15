ترامب عن دعوات حل الشرطة: جنون





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يريد العديد من الديمقراطيين إلغاء أو حل أقسام الشرطة . كم انت مجنون".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي عدم خفض تمويل جهاز الشرطة في البلاد، أو تفكيكها، وذلك عقب مقتل جورج فلويد.





وأضاف في تصريحات له: "نريد التأكد إذا كان بين الشرطة الأمريكية أفرادا سيئين"، متابعا: "نحن مع القانون والنظام ضد دعوات التخريب".





وتساءل ترامب: "كيف تفكك الشرطة؟ ومن يحمي الناس من اللصوص؟"، مؤكدا أن: "99% من الشرطة الأمريكية عظماء".















