عبر 69 رحلة استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين ، 69 رحلة طيران استثنائية ما بين رحلات ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10126 راكبا مصريا من العالقين بالخارج، فيما تغادر 67 رحلة جوية آخرين على متنها نحو 1376 راكبا، من جنسيات مختلفة للعالقين داخل البلاد منذ وقف الطيران إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه مقرر أن تصل الرحلات من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأوضحت المصادر أن الشركات الناقلة تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



