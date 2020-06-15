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اقتصاد

وسط تباين أداء مؤشراتها.. البورصة المصرية تربح مليار جنيه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشرات ايجي اكس 30 منفردا.

وريح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه مسجلا مستوى 571.7 مليار جنيه مقابل 570.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10668 نقطة.

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وارتفع مؤشر ايجي اكس 50 متساوي الاوزان بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1616 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1286 نقطة.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 100 الذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا ايجي اكس 30 و ايجي اكس 70 بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة.

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