الولايات المتحدة تسجل أقل من 400 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أقل من 400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتوقع معهد التقييم والقياسات الصحية الأمريكي، احتمالية تسجيل 201129 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة بحلول أكتوبر المقبل.





وصرح المعهد، التابع لجامعة واشنطن، بأن هذه التوقعات تأتي عقب إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته رويترز.





كما توقع المعهد بارتفاع الوفيات في البلاد بنسبة 18%، بعد أن كانت 169890 حالة وفاة بحلول 10 يونيو الماضي، كما رجح أن تكون فلوريدا الاكثر تأثرا بالولايات





وفيما توقع المعهد زيادة بـ72% في الوفيات بولاية كاليفورنيا، وارتفاعا بـ56% في أريزونا.