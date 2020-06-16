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فن

خمسة ولسه مكملين.. آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:23 م
ايتن عامر و زوجها
ايتن عامر و زوجها
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي  للصور و الفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت آيتن عامر على الفيديو قائلة:"خمس سنين و لسة مكملين بحبك".

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حازت الصورة علي إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي :
ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ،العمر كلة يا حبيبتي 

وشاركت أيتن عامر  فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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