بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل إن المستحقين كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة التضامن للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 عن عدد المستحقين هو ٢.٤ مليون مستحق، بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه بالمتجمدات وإن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ ٧ مليارات جنيه سنويا.
وأشارت إلى أنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة ١٤٪، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيه وانز الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي ٥ سنوات، سيقسم على ٤ دفعات بالتساوي وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعةالثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وأوضحت القباج أن صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة انشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.