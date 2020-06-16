بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل إن المستحقين كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.





وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة التضامن للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 عن عدد المستحقين هو ٢.٤ مليون مستحق، بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه بالمتجمدات وإن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ ٧ مليارات جنيه سنويا.









وأشارت إلى أنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة ١٤٪، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيه وانز الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي ٥ سنوات، سيقسم على ٤ دفعات بالتساوي وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعةالثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.





وأوضحت القباج أن صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.





وشددت الوزيرة على أن الوزارة انشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.