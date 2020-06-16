3 حيل سريعة للقضاء على غازات البطن بدون أدوية

تعد غازات البطن واحدة من أكثر مشاكل عسر الهضم شيوعا، بسبب زيادة استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف والسكر والنشا والتى تعد هي السبب الرئيسي لإنتاج غازات البطن وتعد أفضل الأطعمة التي تساعد في مكافحة غازات المعدة. وفقا لوقع بولد سكاى الهندى.
يعمل الزنجبيل كطارد طبيعي ويحفز الإنزيم الهضمي الطبيعي الذي يحارب الغازات الموجودة في المعدة يمكنك صنع شاي الزنجبيل بغلي كمية صغيرة من الزنجبيل في الماء وإضافة إليه الليمون والعسل.
2. شاي النعناع
يستخدم لتخفيف الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي. يزيد شاي النعناع من إنتاج الصفراء من المرارة مما يساعد على تخفيف غازات المعدة وعسر الهضم وآلام البطن وحرقة المعدة.
3.. بذور الكمون
تساعد بذور الكمون على التخلص من الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم فهو يحفز الغدد اللعابية التي تمنع تكون الغازات الزائدة في المعدة وتعزز الهضم بشكل أفضل يمكنك تحضيره بغلي ملعقة كبيرة من بذور الكمون في الماء وتصفي البذور وتناولها بعد أن تبرد.