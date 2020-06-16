3 حيل سريعة للقضاء على غازات البطن بدون أدوية

غازات البطن غازات المعدة.

تعد غازات البطن واحدة من أكثر مشاكل عسر الهضم شيوعا، بسبب زيادة استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف والسكر والنشا والتى تعد هي السبب الرئيسي لإنتاجوتعد أفضل الأطعمة التي تساعد في مكافحةوفقا لوقع بولد سكاى الهندى.









يعمل الزنجبيل كطارد طبيعي ويحفز الإنزيم الهضمي الطبيعي الذي يحارب الغازات الموجودة في المعدة يمكنك صنع شاي الزنجبيل بغلي كمية صغيرة من الزنجبيل في الماء وإضافة إليه الليمون والعسل.

3.. بذور الكمون





تساعد بذور الكمون على التخلص من الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم فهو يحفز الغدد اللعابية التي تمنع تكون الغازات الزائدة في المعدة وتعزز الهضم بشكل أفضل يمكنك تحضيره بغلي ملعقة كبيرة من بذور الكمون في الماء وتصفي البذور وتناولها بعد أن تبرد.

